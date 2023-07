BD Logistics entend développer ses activités à Charleroi

La consolidation logistique consiste à regrouper des marchandises pour limiter le nombre de camions et de camionnettes circulant en ville. A Charleroi, l'entreprise BD Logistics réalise ses activités à partir du centre de distribution urbaine. Elle avait obtenu pour celui-ci une première concession il y a quelques années. La Ville de Charleroi, qui est propriétaire du site, vient de lui en accorder une deuxième. L'entreprise BD Logistics, qui est active sous la marque City Depot pour ses activités de consolidation logistique, entend continuer à mener ses activités dans le prolongement de ce qu'elle a fait jusqu'ici à Charleroi. Dans le cadre de la nouvelle concession, l'entreprise devrait toutefois accroitre le recours au vélo pour certaines livraisons. En effet, elle a noué un partenariat avec Brillo, société coopérative à responsabilité limitée qui effectue ce genre de livraisons, selon Aurélien Ghiot. "Par ailleurs, notre gamme des camionnettes et des camions continue d'évoluer puisque désormais nous opérons avec des véhicules électriques et CNG", a indiqué le directeur opérationnel. (Belga)