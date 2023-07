Bourse de Bruxelles - Les cotations au niveau le plus bas depuis 10 ans à la bourse de Bruxelles

Le premier semestre 2023 n'a apporté aucune amélioration aux marchés boursiers. Le Bel20, l'indice vedette de la Bourse de Bruxelles, a chuté de 4,3%, après qu'une perte de plus de 14% avait déjà été enregistrée en 2022. La capitalisation boursière totale des entreprises cotées à la Bourse de Bruxelles a chuté de 4 %, à 304 milliards d'euros. L'action du brasseur AB InBev, poids-lourds de la bourse, a baissé de près de 8% et a perdu près de 8 milliards d'euros en valorisation boursière, notamment par la tempête engendrée aux USA autour de la Bud Light. Benoît van den Hove, le tout nouveau CEO d'Euronext Brussels, évoque "une période bizarre", avec des taux d'intérêt en hausse rapide et une inflation toujours élevée. Ce cocktail s'est traduit par une attitude plutôt attentiste des investisseurs. Cette réticence se reflète également dans l'activité boursière. En moyenne, 341 millions d'euros ont été échangés chaque jour, le niveau le plus bas depuis 2013. Il y a eu en moyenne près de 53.000 transactions par jour, soit près de 20.000 de moins qu'en 2022. (Belga)