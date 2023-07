Climat - Grèce : "journée difficile" sur le front des incendies, selon les pompiers

C'est "une journée difficile. Les pompiers sont aux prises avec plusieurs incendies et se battent dans de nombreux secteurs du territoire", a déclaré en milieu de journée le porte-parole des sapeurs-pompiers, Yannis Artopios. Le mécanisme européen de la Protection civile a été activé et quatre Canadair de France et d'Italie doivent arriver en Grèce en renfort, a-t-il précisé au cours d'un point presse. Tandis qu'une nouvelle canicule avec des maximales de 44°C attendues devrait frapper la Grèce à partir de jeudi, le Premier minsitre Kyriakos Mitsotakis va quitter prématurément le sommet UE-Amérique Latine à Bruxelles pour retourner à Athènes mardi soir, selon ses services. L'incendie le plus violent se situe actuellement dans la forêt de Dervenohoria, à 50 km au nord d'Athènes, où sont déployés 250 pompiers, 11 avions et neuf hélicoptères, selon le porte-parole des pompiers. "Les vents ne sont pas aussi forts qu'hier" mais "la nuit sera encore difficile", a estimé Vassilis Pergalias, le maire de Tanagra, une commune proche de Dervenohoria, sur la chaîne de télévision publique ERT. En revanche, dans la zone balnéaire de Kouvaras, à 40 km de la capitale, où un incendie s'est déclaré lundi après-midi avant que des vents de 50 km/h ne l'entraînent vers les localités voisines, la situation "s'est améliorée", a relevé l'ERT. De nombreux habitants de ce secteur qui compte beaucoup de résidences secondaires, notamment à Anavyssos, Lagonissi et Saronida, ont dû quitter leur maison lundi soir. Mardi, 230 pompiers et cinq hélicoptères continuaient d'opérer dans cette zone et la circulation restait interrompue sur les routes dans les localités touchées. (Belga)