Climat - Les feux de forêt à proximité d'Athènes partiellement sous contrôle

Mardi matin, 23 avions et hélicoptères ont été déployés pour éteindre les flammes, explique un porte-parole des pompiers. Après un printemps plutôt frais et pluvieux, la Grèce est actuellement confrontée à ses premiers grands feux de forêt de l'année. La protection civile a prévenu le week-end passé que le risque d'incendie était devenu très élevé, en raison d'une période de sécheresse prolongée et de plusieurs jours où les températures ont dépassé les 40°C. (Belga)