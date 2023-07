Climat - Rome fait face à des températures record à plus de 41 degrés

Dans 20 des plus grandes villes du pays, l'alerte à la chaleur la plus élevée est en vigueur mardi et 23 villes prévoient cette alerte pour mercredi. Dans les zones du nord, comme à Florence et Bologne, la chaleur est plus supportable, avec des températures avoisinant 37 à 38 degrés. Les autorités préviennent que les températures élevées peuvent affecter non seulement les personnes plus faibles mais également celles en bonne santé. À Rome, la protection civile a envoyé des volontaires dans la rue pour venir en aide aux personnes affectées par la canicule. De l'eau est également distribuée aux abords du Colisée et d'autres sites touristiques. (Belga)