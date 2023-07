Colombie : au moins huit morts et une dizaine de disparus dans un glissement de terrain

"Huit personnes sont mortes, dont sept adultes et un enfant, six personnes ont été blessées et 20 maisons ont été emportées", a indiqué à l'AFP le colonel Jorge Diaz, directeur local de la protection civile.

"Il n'a pas été possible de déterminer le nombre de personnes disparues, mais on parle de onze (...). Nous essayons d'identifier les personnes qui vivaient dans ces 20 maisons détruites", a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt, au journal télévisé Noticias Caracol, il avait fait état de six morts, deux mineurs et quatre adultes, ainsi que de "deux autres corps ensevelis". Les pompiers de la région avaient évoqué de leur côté "20 disparus".

"En raison des fortes pluies de l'après-midi et de la soirée d'hier, vers 23H15, une crue torrentielle s'est produite dans le village de Naranjal", a raconté le capitaine des pompiers Alvaro Farfan.

Le glissement de terrain s'est produit près d'un poste de péage situé à une soixantaine de kilomètres de la capitale Bogota, près de la municipalité de Quetame, dans le département de Cundinamarca. Il a également provoqué l'effondrement d'un pont.

Les pompiers ont évacué une quarantaine de personnes, dont six ont été dirigées vers des centres hospitaliers de la région.

-déploiement de militaires-

"De nombreux foyers ont perdu deux, trois, voire quatre membres de leur famille", a déploré le maire de Quetame, Camilo Parrado.

"Les organismes de secours utilisent des drones pour relancer les recherches. La boue atteint presque un mètre de haut dans certains secteurs, deux mètres dans d'autres, c'est très complexe", a-t-il ajouté auprès de la radio El Dorado.

L'armée a annoncé le déploiement de quelque 80 militaires pour aider à la recherche des disparus.

Plusieurs véhicules, dont des camions et des motos, ont été piégés par la boue et les rochers qui a envahi cette route où les glissements de terrain sont fréquents, a constaté l'AFP.

L'axe routier, l'un des principaux du pays, relie Bogota à Villavicencio, principale ville du sud-est du pays. Les médias locaux ont montré des embouteillages monstres à la sortie de Bogota vers Villavicencio.

"La mort qui survient à Quetame, Cundinamarca, démontre l'impérieuse nécessité de gérer le territoire en relation avec l'eau (...). Mes condoléances aux familles des victimes", a réagi le président colombien Gustavo Petro sur Twitter.

En décembre, 34 personnes, dont huit mineurs, avaient péri dans un glissement de terrain qui a enseveli un car et plusieurs autres véhicules dans le nord-ouest.

Les accidents de la route sont l'une des principales causes de mortalité en Colombie, avec plus de 7.200 personnes tuées en 2021 dans un pays de 50 millions d'habitants.

La saison des pluies y a commencé en juin et dure généralement jusqu'en novembre. L'année dernière, elle a fait quelque 300 morts et 700.000 personnes ont été sinistrées.