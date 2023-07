Dix ans de règne du Roi Philippe - Une multitude d'animations gratuites à Bruxelles pour la fête nationale

Le Parc de Bruxelles, face au Palais Royal, rassemblera de nombreuses activités, essentiellement consacrées aux enfants. Il accueillera aussi différents ateliers sportifs géré par les clubs bruxellois pour le National Sports Day. Du côté de la Place Poelaert se trouvera le "Village Policier" de la Police Fédérale et de la police locale. Il proposera des initiations, des animations et des démonstrations. Pour avoir un aperçu des métiers de la Défense, il faudra se diriger sur la Place Royale. Au Sablon, un "Village Sécurité" sera élaboré par le SPF Intérieur. Des stands du SPF Finances Douanes et Accises et du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement y seront présents. Par ailleurs, les institutions publiques, les lieux de culte et les musées seront ouverts et accessibles, eux aussi, gratuitement. Le défilé civil et militaire débutera, lui, à 16h00, sur la place des Palais. Il se clôturera vers 18h00. La suite du programme de la journée se déroulera au Parc du Cinquantenaire avec à 21h00, le concert "Happy Belgium" mis sur pied par la Chancellerie du Premier Ministre et qui fera la part belle à plusieurs artistes. Puis à 23h00, un "show laser" suivi par le traditionnel feu d'artifice illumineront le parc et ses alentours. (Belga)