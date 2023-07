Edwin van der Sar a quitté les soins intensifs après son hémorragie cérébrale

"Je suis heureux de vous annoncer que je ne suis plus à l'unité des soins intensifs", a écrit Van der Sar, 52 ans, en légende d'une photo où il apparait souriant aux côtés de son épouse Annemarie sur un lit d'hôpital. "Cependant, je suis toujours à l'hôpital. J'espère rentrer chez moi la semaine prochaine et passer à la prochaine étape de mon rétablissement." Van der Sar a souhaité "remercier tout le monde pour tous les messages formidables de soutien." Van der Sar avait été victime d'une hémorragie cérébrale alors qu'il se trouvait en vacances en Croatie le 7 juillet dernier. Il avait été rapatrié vers les Pays-Bas une semaine plus tard. Le Néerlandais était le directeur général de l'Ajax jusqu'en mai dernier. En quittant son poste, il avait expliqué qu'il avait "besoin de prendre de la distance, se reposer et faire d'autres choses." Van der Sar était revenu à l'Ajax en 2012, là ou il avait débuté sa carrière professionnelle en tant que gardien. Il avait réussi, entre autres, à remporter la Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam (1995) et Manchester United (2008). Il a également joué à 130 reprises pour l'équipe nationale néerlandaise. (Belga)