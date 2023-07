Euro de football féminin U19 - Les jeunes Red Flames battues lourdement d'entrée face aux Pays-Bas

Après un début de match haché, les Néerlandaises ont ouvert le score à la demi-heure de jeu sur une tête de Hanna Huizenga (30e). En seconde période, une relance hasardeuse de la gardienne belge Jorijn Covent récupérée et propulsée d'une belle frappe de loin par Ziva Henry (55e) ont permis aux Pays-Bas de faire le break. Danique Tolhoek a profité d'une deuxième mauvaise relance, sur un échange entre Corijn et la médiane Alix Boostels pour porter le score à 0-3 (86e). Alors que la Belgique organise un championnat d'Europe de jeunes au niveau féminin pour la première fois, les jeunes Red Flames devront absolument se relancer dès vendredi contre l'Allemagne à Tubize. La tâche ne sera pas mince : les Allemandes ont corrigé l'Autriche (6-0) plus tôt dans la journée et pris la tête du Groupe A. (Belga)