Ferme sur Meuse, thème de la 41e Régate de baignoires de Dinant

« "Avec ce thème, nous faisons moins référence à l'actualité car on s'est aperçu, ces dernières années, que ça devenait compliqué au niveau de la décoration des baignoires", poursuit Julien Dolhet. "'Ferme sur Meuse' permettra aux participants un large choix tant pour la décoration que pour leurs déguisements. On peut partir sur les agriculteurs, sur les animaux,? On a aussi voulu mettre le monde agricole en avant avec ce thème". À un peu moins d'un mois de l'événement, une quinzaine d'équipes sont déjà inscrites, mais les pré-inscriptions ne sont pas obligatoires. "On a beaucoup de nouveaux, notamment grâce à la participation de certaines entreprises", précise encore l'organisateur. Quinze baignoires en kit seront par ailleurs mises à disposition du public, qui pourra construire de manière totalement improvisée une baignoire et parcourir le kilomètre sur la Meuse. Les organisateurs espèrent arriver à quarante équipes pour cette 41e édition. (Belga)