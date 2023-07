Invasion de l'Ukraine - Une coopération Benelux pour remettre à neuf des blindés M113 destinés à l'Ukraine

Le 15e paquet d'aide à l'Ukraine approuvé par le conseil des ministres à la mi-juin contient la livraison dans les mois à venir de blindés de transport de troupes chenillés M113 APC (Armoured Personnel Carrier) à partir de stocks industriels. Ces engins seront remis à neuf. Ils seront équipés d'un système d'armes téléopéré et de supports pour monter des mitrailleuses de 7,62 mm ou 12,7 mm. Des pièces de rechange seront également fournies. "Le M113 est un véhicule chenillé utilisé par de nombreux pays étrangers, et un puissant blindé employé pour transporter des soldats d'un point A à un point B dans des situations de combat", précise le communiqué. "En unissant nos forces, nous apportons une réponse durable à la demande des forces armées ukrainiennes en capacités blindées. Cette initiative conjointe contribue structurellement et durablement au renforcement des forces armées ukrainiennes et s'ajoute aux autres programmes d'aide qui étaient ou sont déjà en route vers l'Ukraine", a ajouté la ministre. (Belga)