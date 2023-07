Jupiler Pro League - Genk officialise l'arrivée d'Hendrik Van Crombrugge qui quitte Anderlecht

Van Crombrugge quitte le Sporting d'Anderlecht, où il était arrivé en août 2019 en provenance d'Eupen. Il a défendu les cages anderlechtoises à 120 reprises, accumulant 37 clean sheets. Le gardien originaire de Louvain a réussi à conquérir une sélection chez les Diables Rouges, le 8 octobre 2020, lorsqu'il est monté au jeu contre la Côte d'Ivoire. À Eupen, Hendrik Van Crombrugge s'était bâti une solide réputation après avoir été laissé sans contrat par Saint-Trond. Entre sa signature en juillet 2013 et son départ six ans plus tard, il est devenu l'un des gardiens les plus en vue du championnat de Belgique, disputant 179 parties pour le compte des Pandas, avec 40 clean sheets. "En raison de son expérience et de ses qualités, Hendrik est l'homme idéal pour stimuler la concurrence entre nos gardiens", a salué le directeur du football à Genk, Dimitri De Condé. Le concerné s'est aussi réjoui du transfert. "Les derniers mois n'ont pas été les plus simples, mais je suis resté professionnel et me suis entraîné au plus haut niveau." Cette saison, Van Crombrugge avait perdu la place de numéro 1 au RSCA, au profit du talent néerlandais Bart Verbruggen. Il ne devrait cependant pas jouer les premiers rôles dans le Limbourg non plus, puisque le Racing Genk dispose de Maarten Vandevoordt. Le jeune gardien quittera cependant le club à l'issue de la saison 2023-2024, pour rejoindre le RB Leipzig en Allemagne. Hendrik Van Crombrugge sera du voyage avec Genk vers Lisbonne, où aura lieu un match amical contre le Sporting Portugal demain soir. (Belga)