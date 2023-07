La Corée du Sud accueille un sous-marin américain muni d'armes nucléaires

Les relations sont au plus bas entre les deux Corées, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un appelant à un développement accru des armes y compris des armes nucléaires tactiques. Séoul et Washington ont intensifié la coopération en matière de défense, organisant des manœuvres militaires conjointes. Mardi, ils ont tenu la première réunion du Groupe consultatif nucléaire (NCG) à Séoul, qui vise à améliorer la coordination nucléaire entre les deux alliés et à renforcer la préparation militaire contre la Corée du Nord. "Au moment où nous parlons, un sous-marin nucléaire américain fait escale à Busan aujourd'hui, la première visite d'un sous-marin nucléaire américain depuis des décennies", a déclaré aux journalistes à l'issue de la réunion le coordinateur pour la région indo-pacifique de la Maison Blanche, Kurt Campbell. La dernière fois que Washington a déployé un de ses sous-marins à capacité nucléaire en Corée du Sud, c'était en 1981. Washington a annoncé en avril qu'il déploierait un sous-marin capable de lancer des missiles balistiques à ogives nucléaires dans la péninsule coréenne, sans préciser de date. L'annonce a été faite alors que le président sud-coréen Yoon Suk Yeol était en visite officielle aux Etats-Unis. Kim Yo Jong, la puissante soeur du dirigeant Kim Jong Un, a affirmé lundi que de telles actions ne feraient qu'"éloigner davantage (Pyongyang)" de possibles pourparlers. La Corée du Nord est "prête à contrer résolument tout acte de violation de sa souveraineté", a déclaré Kim Yo Jong qui a qualifié de "rêverie" la tenue de pourparlers avec les Etats-Unis. (Belga)