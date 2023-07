La police met en garde contre les risques de vols à la tire à Tomorrowland

L'année dernière, une vingtaine de pickpockets avaient été interpellés sur le site du festival et dans le camping. Les suspects, pour la plupart originaires d'Amérique du Sud, se seraient spécialement rendus en Europe pour opérer leurs méfaits lors de festivals. Ils visaient les objets de valeurs tels que les smartphones et les bijoux. Cette année encore, la police locale se prépare à lutter contre le phénomène. Elle bénéficiera du soutien d'une équipe spécialisée de la police anversoise, qui patrouillera sur le terrain avec un oeil attentif aux comportements suspects. La police appelle également les festivaliers à faire preuve de vigilance et à protéger leurs objets de valeur. Ou mieux: à les laisser chez eux. Elle ajoute par ailleurs que les victimes de vols à la tire peuvent toujours le signaler à la police. (Belga)