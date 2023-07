Lancement de l'appel à projets pour des "territoires zéro sans-abrisme" en Wallonie

Présenté en avril dernier par le gouvernement régional, le projet permettra d'acquérir ou de construire des biens immobiliers, des terrains ou des solutions de logements modulables pour les personnes sans-abri. Ces dernières seront également accompagnées pour entamer une progressive réinsertion. Il vise en outre à créer des logements collectifs innovants destinés à aider les personnes rencontrant des problématiques de toxicomanie, d'assuétudes ou encore de santé mentale. L'appel à projets se clôturera le 15 septembre 2023. Il concernera au minimum deux territoires, avec un maximum de neuf territoires en Wallonie. Les communes, des associations de communes, les pouvoirs locaux, les asbl, fondations ou encore les organismes à finalités sociales et établissements d'utilité publique peuvent se porter candidats, à condition de construire leur initiative en partenariat avec un relais social et un opérateur spécialisé en logement. "Avec ces expériences-pilotes, nous faisons le pari de soutenir aussi des structures innovantes qui permettront d'accompagner au mieux les personnes les plus fragiles, notamment ancrées dans des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme ou encore de santé mentale", ont souligné, dans un communiqué, les ministres wallons de l'Action sociale et du Logement, Christie Morreale et Christophe Collignon. (Belga)