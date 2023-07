Le fabricant de lits et matelas limbourgeois Veldeman en faillite

Veldeman a été fondé en 1954 à Hasselt et est devenu un des plus gros employeurs au fil des années dans le Limbourg. L'an dernier, le groupe réalisait un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Le groupe a rencontré des difficultés après le rachat intégral de la Maison de la Literie en 2022, un distributeur bien connu en France avec un réseau de 300 magasins spécialisés dans la literie. Avec la famille fondatrice française Elmalek, Veldeman était co-actionnaire depuis des années de la Maison de la Literie, qui était aux prises avec des problèmes financiers depuis un certain temps. En conséquence, le groupe Veldeman a procédé à plusieurs augmentations de capital chez le distributeur français. En octobre dernier, le groupe Veldeman a repris intégralement la Maison de la Literie en difficulté. Après le rachat, des problèmes financiers ont été mis à jour dans la filiale française. La hausse des matières premières après la crise du coronavirus et la hausse du prix de l'énergie ont encore pesé sur l'entreprise. (Belga)