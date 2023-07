Le FIFF dévoile les six premiers films de sa sélection

Quatre fictions seront à l'affiche: "Banel et Adama" de la réalisatrice franco-congolaise Ramata-Toulaye Sy, "Richelieu" du Canadien Pier-Philippe Chevigny, "Le Procès Goldman" du Français Cédric Kahn et "Vincent doit mourir" du Français Stéphan Castang. La programmation est complétée par "Une des mille collines", un documentaire sur le génocide rwandais réalisé par le Belge Bernard Bellefroid. Enfin, le sixième titre dévoilé mercredi est "Nina et le secret du hérisson", un film d'animation réalisé par le duo franco-luxembourgeois formé par Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli. Au total, pas moins d'une centaine de films issus des 88 états et gouvernements formant la Francophonie seront diffusés lors de cette 88e édition. L'an dernier, c'est "Sous les figues" de la réalisatrice franco-tunisienne Erige Sehiri qui avait reçu le Bayard d'or du "Meilleur film". (Belga)