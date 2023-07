Le groupe allemand de médias ProSiebenSat.1 supprime 400 emplois d'ici fin 2023

L'objectif est de réduire les coûts pour investir davantage dans les contenus et les offres numériques, destinés à renforcer Joyn, sa plateforme de streaming. Destinée à devenir la locomotive du rayonnement numérique du groupe, Joyn est détenue à 100% par ProSiebenSat.1, depuis le rachat des 50% qui lui manquaient à Warner Bros en octobre dernier. Les postes seront supprimés dans la division 'divertissement' et la holding, où sont actuellement employées 4.000 personnes, soit une réduction de 10% du personnel, a précisé une porte-parole de ProSiebenSat. 1 à l'AFP. "Les réductions de postes se feront sur la base d'un programme volontaire, afin d'éviter autant que possible les licenciements économiques", affirme le groupe dans son communiqué. "Les premiers effets des réductions de coûts seront visibles au quatrième trimestre et pour 2023, ils atteindront probablement un montant à deux chiffres en millions d'euros, dans le bas de la fourchette", prédit le groupe. "L'impact total sur les coûts pour 2024 s'élèvera à des dizaines de millions d'euros, dans le milieu de la fourchette", ajoute-t-il. "Grâce notamment à Joyn, ProSiebenSat.1 compte devenir le numéro un du divertissement sur le marché de langue allemande (Allemagne, Autriche, Suisse alémanique)", a déclaré le Néerlandais Bert Habets, patron du groupe depuis novembre 2022, après avoir passé plusieurs années chez son concurrent RTL Group, filiale de l'allemand Bertelsmann. (Belga)