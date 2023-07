Mexique: 22 corps retrouvés dans des fosses clandestines à la frontière nord

"Ils ont trouvé plusieurs fosses, 12 au total, avec 22 corps", a indiqué Jorge Cuéllar, porte-parole de la sécurité de l'Etat de Tamaulipas, où se situe Reynosa. La découverte a été faite et rapportée par le collectif Amour pour les disparus de Tamaulipas, région frontalière des Etats-Unis touchée par la violence liée au crime organisé. M. Cuéllar a ajouté que le parquet local était en charge de l'enquête et que le nombre final de corps serait communiqué a posteriori. La majorité des ossements retrouvés sont restés sous terre 10 et 14 mois, a-t-il précisé. Animées par le désespoir et l'absence de résultat des enquêtes, les familles de disparus se lancent parfois elles-mêmes à la recherche de leurs proches, le plus souvent dans des zones inhospitalières. L'Etat de Tamaulipas est le théâtre d'affrontements permanents entre organisations criminelles qui se disputent les routes de la drogue. (Belga)