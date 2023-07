Mondial féminin 2023 - Les Américaines visent la passe de trois en Australie et en Nouvelle-Zélande

Double tenante du titre, l'équipe des États-Unis part favorite de cette 9e édition. Emmenées par les vedettes Megan Rapinoe, Alex Morgan, Julie Ertz, Rose Lavelle et Kristie Mewis, les Américaines ont toujours participé aux demi-finales et comptent quatre titres (1991, 1999, 2015 et 2019). Aucune équipe masculine ou féminine n'a jamais remporté trois Coupes du monde de football consécutives. Trente-et-une autres équipes entendent barrer la route des filles de l'Oncle Sam qui occupent la première place au ranking FIFA. Parmi elles, les équipes européennes semblent les plus à même d'y parvenir. La Suède (FIFA 2), 3e en 2019 et demi-finaliste de l'Euro 2022, la France (FIFA 3) qui se remet d'une crise autour de son encadrement et est aujourd'hui coachée par Hervé Renard, l'Allemagne (FIFA 4), les Pays-Bas (FIFA 5), finalistes il y a quatre ans, l'Espagne (FIFA 7) ou l'Angleterre (FIFA 8), championne d'Europe en titre. Le Canada (FIFA 6), le Brésil (FIFA 9) voire l'Australie (FIFA 12) sont les autres équipes qui peuvent nourrir de réelles ambitions. Les USA ont été versés dans le groupe E en compagnie des Vietnamiennes, des Néerlandaises, et des Portugaises. Celles-ci avaient éliminé les Red Flames, quarts de finaliste du dernier Euro, qui n'ont jamais joué le Mondial, au premier tour des barrages européens (2-1). Les 32 équipes sont réparties dans huit groupes de quatre. Les deux premières se hisseront en huitièmes de finales disputés du 5 au 8 août. Les quarts se joueront les 11 et 12 août avant les demi-finales les 15 et 16 août et la finale du 20 août. (Belga)