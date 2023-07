Moscou dit avoir abattu 28 drones ukrainiens au-dessus de la Crimée

"Dix-sept drones ukrainiens ont été détruits par la défense aérienne", a indiqué le ministère sur Telegram, ajoutant que "onze autres drones ont été neutralisés" et "n'ayant pas atteint leur cible, ils se sont écrasés". "Il n'y a eu aucune victime ni dégâts", selon la même source. Le gouverneur local installé en Crimée par Moscou, Sergueï Aksionov, a également indiqué que l'attaque n'avait pas fait de victimes. Depuis le déclenchement de l'offensive contre l'Ukraine, en février 2022, la Crimée annexée par la Russie en 2014, est régulièrement la cible d'attaques de drones aériens et navals. Une attaque ukrainienne menée dans la nuit de dimanche à lundi avec des drones navals a endommagé, pour la deuxième fois, le pont qui enjambe le détroit de Kertch, reliant la Russie à la Crimée. La Crimée sert de base arrière aux forces russes, notamment pour l'envoi de renforts et la maintenance d'équipements. (Belga)