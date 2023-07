Paolo Falzone reste en prison

La chambre des mises en accusation devra statuer sur l'appel du parquet. La date de l'audience devrait être fixée dans la quinzaine. Six personnes avaient perdu la vie dans l'accident et une trentaine d'autres avaient été blessées. Paolo Falzone avait été initialement inculpé d'homicide involontaire et de coups et blessures involontaires dans le cadre d'un accident de la route et placé sous mandat d'arrêt. Le 22 août 2022, la chambre du conseil a requalifié les faits en meurtre pour une des victimes, le gille Frédéric d'Andrea. (Belga)