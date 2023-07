Quelque 1.250 scouts belges se rendent en Corée du Sud pour le Jamboree Scout Mondial

Le groupe de Belges se compose de 28 unités, chacune comptant 36 membres âgés de 14 à 18 ans et quatre responsables. Les jeunes scouts sont membres d'un des cinq mouvements scouts de Belgique: Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique, Les Guides des Scouts et Guides Pluralistes de Belgique, FOS Open Scouting et Scouts en Gidsen Vlaanderen. Au Jamboree Scout Mondial, des jeunes de tous les continents, cultures, religions, origines et milieux apprennent ce que la fraternité mondiale peut signifier en campant ensemble. "Il va sans dire que l'actualité humanitaire mondiale mérite d'être prise en compte dans le caractère pacificateur de ce camp mondial, où des jeunes de tous les coins du monde vivront des activités ensemble", peut-on lire dans un communiqué de presse. (Belga)