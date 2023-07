Réforme des allocations d'études - La FEF prévoit un "comité d'accueil" pour la nouvelle ministre Françoise Bertieaux

Avec pour slogan "Touche pas à nos bourses!", la FEF entend de la sorte mettre la nouvelle ministre sous pression pour qu'elle revoie le projet de réforme des allocations d'études préparé par la ministre sortante, Valérie Glatigny. "Le projet de réforme tel que nous avons pu consulter sous-estime dramatiquement le coût d'une année d'étude dans sa nouvelle méthode de calcul. Qui peut honnêtement croire qu'une année dans l'enseignement supérieur coûtera dans les années à venir entre 900 et 3.000 euros?", interroge la FEF qui a lancé parallèlement une pétition. L'action est prévue ce mercredi à 10h00 au siège du gouvernement de la FWB, place Surlet de Chokier. Celle-ci est menée par la FEF, et appuyée par les jeunesses syndicales ainsi que les jeunes socialistes, Ecolo J, DéFI Jeunes et le COMAC (PTB). "Tous ensemble, nous demandons une réforme ambitieuse, qui augmente les montants octroyés et élargit les critères d'accès pour réellement aider les étudiants dans le besoin", selon un communiqué. (Belga)