SNCB et SNCF Voyageurs envisagent une nouvelle liaison entre Bruxelles et Paris

Cette nouvelle liaison en mode classique offrirait plusieurs allers-retours quotidiens aux voyageurs. "Le trajet serait opéré avec des trains classiques (locomotive et voitures de voyageurs) adaptés au trafic international. Le service ferroviaire envisagé devrait relier Bruxelles-Midi et Paris-Nord", explique la SNCB. L'étude est en cours pour confirmer la faisabilité du projet, avec comme objectif une mise en service aussitôt que possible. (Belga)