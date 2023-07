SPIE Belgium décroche un contrat pour la télégestion des tunnels de Wallonie

"Depuis de nombreuses années, les 54 tunnels et trémies wallons sont gérés manuellement, ce qui peut entraîner des retards importants dans la diffusion des informations en cas d'avarie. Les embouteillages sont fréquents et les scénarios d'urgence ne sont plus adaptés à la réalité actuelle", explique SPIE Belgium. Pour remédier à ces problématiques, l'entreprise compte mettre en place un logiciel centralisé qui pourra "créer des scénarios automatisés sur mesure en fonction des spécificités de chaque tunnel et de chaque environnement". Concrètement, les usagers seront par exemple informés en amont de la fermeture d'un tunnel, jusqu'à 40 kilomètres avant d'y arriver, grâce à des messages affichés sur les unités de bord de route. Cette anticipation permettra aux conducteurs de choisir des itinéraires alternatifs ou faire une pause en cours de route. Le logiciel sera également capable de signaler la présence de bornes de recharge électrique. "Les informations collectées serviront à optimiser la gestion des tunnels, (...), ce qui signifie qu'en cas de problème dans les tunnels, les usagers gagneront 60% de temps par rapport au temps perdu actuellement", peut-on lire dans le communiqué. La télégestion du matériel et des infrastructures par SPIE Belgium aura par ailleurs un "impact majeur sur la sécurité des usagers", assure l'entreprise, qui précise qu'elle sera "en mesure de réparer rapidement tout équipement défectueux, limitant ainsi les désagréments pour les conducteurs". (Belga)