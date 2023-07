Taux d'intérêt - Beobank augmente les taux d'intérêt de ses comptes d'épargne

Le taux des comptes d'épargne "Step Up" et "Save Plus" passeront à 0,40%, contre 0,25% actuellement. Les comptes d'épargne réglementés "Jeunes" et "Fidelity plus", quant à eux, offriront une prime de fidélité de 0,75%, contre 0,25% actuellement. Depuis plusieurs semaines, les rehaussements des taux d'intérêt sur l'épargne bourgeonnent dans le paysage bancaire belge. Mi-juillet, ING Belgique a annoncé augmenter les taux d'intérêt sur ses comptes d'épargne dès le 1er août. Le groupe bancaire a ainsi emboîté le pas aux deux autres grandes banques du pays, KBC et Belfius. Parallèlement, plusieurs autres plus petites banques, telles qu'Argenta, Keytrade Bank, Triodos, Deutsche Bank et vdk, ont également décidé d'ajuster leurs taux en conséquence. (Belga)