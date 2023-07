Tour de France - 16e étape: Le seul chrono va-t-il faire pencher la décision entre Vingegaard et Pogacar ?

La majorité des coureurs pourra souffler puisque la 16e étape est un contre-la-montre individuel de 22,4 km entre Passy et Combloux. Ils n'y ambitionneront rien de particulier et voudront garder des forces en vue de l'étape reine de mardi, Saint-Gervais/Courchevel, et son arrivée au sommet du terrible Col de la Loze. En revanche, le seul "chrono" de cette 110e Grande Boucle pourra bien s'avérer décisif dans le duel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Les deux hommes ne sont séparés que par 10 secondes au classement général. Le Danois, maillot jaune depuis la 6e étape à Cauterets-Cambasque, a résisté aux rares attaques du vainqueur du Tour en 2020 et 2021 lors des trois dernières étapes au profil montagneux. Pogacar se montrait toutefois assez optimiste dimanche en évoquant l'épreuve en solitaire de mardi. "J'ai reconnu le contre-la-montre, j'ai beaucoup aimé le parcours, ça me correspond bien". S'il n'est pas très long, son profil peut néanmoins créer des écarts avec la montée de Domancy. Elle sera abordée après 16,4 km. Longue de 2,5 km, elle présente un pourcentage moyen de 9,4%. Il restera ensuite 2,5 km à parcourir toujours en côte (à 5,8% de moyenne) jusqu'à l'arrivée. Vingegaard a aussi des raisons de croire qu'il conservera sa tunique à Combloux. L'an dernier il avait devancé de 8 secondes son rival sur les 40 kilomètres du contre-la-montre de Rocamadour. Il en avait cédé autant le premier jour à Copenhague sur 13,2 km, parcourus sous la pluie. En 2021, dans le chrono de Saint-Emilion (30,8 km), le Danois avait devancé de 25 secondes le Slovène qui l'avait relégué de 27 secondes précédemment à Laval (27,2 km). (Belga)