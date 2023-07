Tour de France - Après le chrono, le peloton à l'assaut du toit du Tour, le col de la Loze

Avant de s'attaquer au géant des Alpes, le peloton aura eu droit à trois montées lors de cette avant-dernière étape de montagne: deux cols de 1e catégorie, le Col des Saisies après 28,4 km de course et Cormet de Roselend après 66,7 km, et une côte de 2e catégorie (Longefoy, après 105,7 km). Viendra ensuite au Km 159 le Col de la Loze (hors-catégorie) et ses 28,1 km de montée à 6% de moyenne, avec des pics à plus de 10% sur les cinq derniers kilomètres. Le souvenir Henri-Desgrange, qui récompense le premier coureur à passer en tête du col le plus élevé du Tour de France, sera décerné au sommet de celui-ci. C'est la deuxième fois que le Tour emprunte le Col de la Loze, après l'édition 2020, pour laquelle les sept derniers kilomètres à partir de l'altiport de Méribel avaient été goudronnés. Les derniers kilomètres proposent des passages à 24%. Une fois le sommet franchi, il faudra descendre vers Courchevel, 6,5 km plus loin. Afin d'éviter des drames comme celui qui a coûté la vie à Gino Mäder au Tour de Suisse, les organisateurs ont installé des matelas de protection dans cette descente très technique, qui sera suivie par une courte montée de 500 m à 18% pour franchir la ligne d'arrivée tracée sur l'altiport de Courchevel. L'arrivée de cette étape, proposant 5100 mètres de dénivelé positif, sera jugée vers 17h20 (horaire calculé sur une moyenne de 34 km/h). (Belga)