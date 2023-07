Un chercheur de la VUB dirige un groupe consultatif sur le vieillissement en bonne santé

"Le problème est que notre système de santé ne se concentre actuellement que sur l'identification des déficiences chez les personnes âgées", explique le professeur Bautmans. Cela pose également des problèmes en Belgique. C'est pourquoi l'Organisation des Nations unies (ONU) a déclaré cette décennie "Decade of Healthy Ageing" ("Décennie du vieillissement en bonne santé"). Le vieillissement en bonne santé est lié aux réserves dont dispose une personne. Celles-ci comprennent les forces physique, émotionnelle et psychologique. Ces réserves, combinées à l'environnement dans lequel une personne évolue, déterminent le bon fonctionnement de cette personne à un âge avancé. M. Bautmans s'intéresse à la partie biologique du vieillissement : la vitalité ou la force vitale. À l'heure actuelle, les scientifiques ne disposent pas de moyens clairs pour la suivre. Sous la direction de M. Bautmans, les chercheurs vont se pencher notamment sur le métabolisme, la fonction neuromusculaire ou encore l'immunité et la réponse du corps au stress. (Belga)