105.000 visiteurs lors de la cinquième journée des Fêtes de Gand, 740.000 à mi-parcours

L'événement s'est à nouveau déroulé dans le calme mardi où 105.000 personnes étaient présentes, contre 70.000 l'année dernière, bien que la place de CirQ ait dû être évacuée de manière préventive après un incendie dans une cuisine de la ruelle Willem de Beersteeg. L'évacuation s'est déroulée assez rapidement. La Hoogpoort et la Langemunt ont également été fermées après un incendie dans un restaurant de la Hoogpoort. Par ailleurs, le service d'assistance a reçu 11 signalements de comportements abusifs et 19 autres liés le plus souvent à des intoxications, indique l'échevin gantois des Fêtes, Bram Van Braeckevelt. La police a également constaté 39 bagarres mineures au cours des cinq derniers jours et les autorités communales ont reçu 27 plaintes pour nuisances sonores. L'intercommunale de traitement des déchets Ivago note en outre une baisse de 15% de déchets ramassés par personne. La quantité de déchets ramassés dans les rues a également baissé de 31%. "Nous espérons que cette tendance se poursuivra durant la deuxième moitié des fêtes", explique l'échevin. "Ainsi, nous faisons un nouveau grand pas vers des événements pauvres en déchets." L'intercommunale note toutefois que la quantité de déchets a augmenté de 13% dans les conteneurs et les corbeilles. Ivago mobilise 60 personnes sur le terrain chaque jour, dont une dizaine d'étudiants. Une personne qui travaille la nuit visite également toutes les places pour ensuite établir un rapport. Chaque jour, l'intercommunale dispose de 7 balayeuses, 10 compacteurs, 3 aspirateurs, 3 camions plats et 1 camion de distribution. À cela s'ajoutent quelque 420 corbeilles supplémentaires. (Belga)