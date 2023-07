Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 en vedette grâce à arGEN-X et malgré Barco

L'indice bruxellois subissait par contre la pression de Barco (19,32) dont les résultats et perspectives étaient accueillis par un plongeon de 16,44% dans des échanges étoffés. Les immobilières étaient bien orientées avec des rebonds de 2,80 et 2,32% en WDP (27,90) et Aedifica (63,95), Cofinimmo (73,25) regagnant 1,95%. Elia (114,20) et Sofina (199,40) progressaient de 2,88 et 2,68%, Ackermans (157,20) et D'Ieteren (157,70) gagnant 2,01 et 1,35% tandis que AB InBev (52,00) et Ageas (37,29) s'appréciaient de 1,01 et 0,40% alors que KBC (65,36) reculait de 1,48%. Solvay (102,10) concédait également 0,49% alors que UCB (81,28) et Galapagos (38,37) étaient en hausse de 1,04 et 1,51%, Aperam (29,08) étant finalement inchangée tandis que Umicore (27,76) remontait de 1,50% supplémentaire. Ontex (7,485) et Keyware Tech. (0,97) gagnaient par ailleurs 4,2 et 5,4%, Orange Belgium (14,36) et Atenor (27,60) remontant de 3,3 et 3,7% tandis que Viohalco (6,05) et Agfa-Gevaert (2,48) progressaient de 4,7 et 2,7%, Xior (28,25) et Iep Invest (5,40) de 2,9%. Belysse (1,06) chutait par contre de 5,3%, EVS (21,40) cédant 2,3%. Biosenic (0,06) et Biocartis (0,3545) chutaient enfin de 6,2 et 4,2%, Celyad (0,578) et Oxurion (0,0018) de 3,3 et 5,2%. Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,1190 USD, contre 1,1225 dans la matinée et 1,1235 la veille. Le lingot se négociait autour de 56.690 euros, en progrès de 15 euros. (Belga)