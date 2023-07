Challenger d'Amersfoort - Gauthier Onclin qualifié pour les quarts de finale

Gauthier Onclin (ATP 215), 22 ans, a battu au 2e tour le Néerlandais Guy Den Ouden (ATP 515), 21 ans, au terme de deux jeux décisifs: 7-6 (8/6), 7-6 (8/6) en 2 heures et 23 minutes de jeu. En quarts de finale, le Liégeois sera opposé soit à l'Argentin Federico Delbonis (ATP 222), 32 ans, soit à l'Allemand Rudolf Molleker (ATP 264), 22 ans Plus tôt dans la journée, le duel belgo-belge a vu Michael Geerts (ATP 262) s'imposer face à Joris De Loore (ATP 211). L'Anversois a battu le Brugeois, 30 ans, à l'issue de trois sets - 7-6 (7/2), 6-7 (4/7), 6-4 - et 3 heures et 23 minutes de jeu. En quarts de finale, Michael Geerts affrontera le vainqueur de la confrontation entre l'Allemand Maximilian Marterer (N.5/ATP 157), 28 ans, et le Tchèque de 17 ans, Jakub Mensik (ATP 201) pour une place dans le dernier carré. Michael Geerts et Joris De Loore devaient jouer ensemble en double, mais le duo a déclaré forfait. (Belga)