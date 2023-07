Challenger d'Amersfoort - Michael Geerts remporte le duel belgo-belge face à Joris De Loore et accède au 3e tour

De Loore a résisté aux deux seules balles de break du premier set dès le premier jeu, mais il a perdu les six premiers points du tie-break sans parvenir à refaire son retard ensuite. Geerts a lui-même écarté trois balles de break au début du deuxième set, avant de faire la différence pour mener 4-1, mais son adversaire s'est rebellé, résistant notamment à une balle de match pour forcer le tie-break et s'y imposer. Breaké rapidement dans le set décisif, Joris De Loore a manqué par moins de sept balles de contre-break tandis que Michael Geerts peinait à conclure. Ce dernier a néanmoins terminé la partie sur son service, après la dernière balle de contre-break pour De Loore. Au prochain tour, Geerts affrontera le vainqueur de la confrontation entre l'Allemand Maximilian Marterer (ATP 157/N.5) et le Tchèque Jakub Mensik (ATP 201). Plus tard dans l'après-midi, Gauthier Onclin (ATP 215) disputera son match du 2e tour contre Guy Den Ouden, classé 515e mondial et invité sur le tournoi d'Amersfoort. Tibo Colson (ATP 485), qui s'était qualifié pour le tableau final en passant par les qualifications, s'est quant à lui incliné au 1er tour contre le Français Mathys Erhard (ATP 392). (Belga)