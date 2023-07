Colombie: huit morts dans une collision entre un bus et un semi-remorque

L'accident s'est produit sur la route reliant le chef-lieu du département, Riohacha, à la ville touristique de Palomino, selon un message envoyé aux médias. "Pour l'instant, il y a huit morts, dont un mineur, et neuf blessés qui ont été transportés dans des centres de santé proches", a déclaré le colonel Francisco Javier Castro dans une vidéo. Des photos partagées sur les réseaux sociaux montrent le semi-remorque renversé dans un gouffre et le bus sur le bas-côté de la route, la carrosserie endommagée. La police suppose que l'un des conducteurs s'est endormi. Les routes de La Guajira sont le plus souvent étroites. "Le chauffeur du bus n'a eu d'autre choix que de se jeter sur le côté de la route", après que le semi-remorque s'est déporté sur la voie en sens inverse, a déclaré un témoin, José Gómez, frère d'une des victimes au journal Caracol Noticias. Les accidents de la route sont l'une des principales causes de décès en Colombie. En 2022, 7.200 personnes sont mortes dans des accidents de la route dans ce pays de 50 millions d'habitants, soit 13% de plus que l'année précédente, selon l'Agence nationale de la sécurité routière. (Belga)