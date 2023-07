Des entreprises testent une plate-forme d'énergie solaire flottante

L'installation permettra de collecter des données concernant l'impact des vagues, de la pluie et des embruns marins sur huit panneaux solaires. Cet essai, limité en termes de moyens, vise à déterminer le niveau de protection nécessaire pour protéger les panneaux solaires contre l'eau de mer et les fientes d'oiseaux." Il s'agit d'une première étape cruciale vers le développement de parcs flottants d'énergie solaire offshore à plus grande échelle, estime SeaVolt. Outre les essais techniques, l'installation test de SeaVolt examinera les aspects écologiques. Divers matériaux seront ainsi évalués sur la base de la prévention d'effets néfastes sur l'environnement marin. "Les résultats des essais détermineront la sélection des matériaux pour le développement futur", précise le groupe. Des tests spécifiques seront menés pour évaluer l'association du système de flotteur avec la culture de moules et l'élevage d'huîtres, qui présentent des défis spécifiques. Le gouvernement fédéral finance le projet à hauteur de 2 millions d'euros. ""La mer du Nord est en train de devenir le moteur de notre indépendance énergétique. Ces panneaux solaires flottants ont le potentiel de générer 1 GW d'énergie verte supplémentaire dans les parcs éoliens, soit l'équivalent d'une centrale nucléaire. Avec ce projet d'essai qui ressemble à un laboratoire solaire en mer, nous prenons une avance unique dans un nouveau secteur.", a déclaré le ministre de la mer du Nord, Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Les premiers panneaux solaires offshore, véritablement mis en service, seront installés d'ici 2025-2026. (Belga)