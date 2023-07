D'importants travaux d'aménagement et de modernisation du centre de Worriken en 2026

La Communauté germanophone a mis au point, en décembre 2020, un vaste plan d'investissements pour un montant de 600 millions d'euros. Ces investissements, outre la fibre optique, concernent le sud de la plus petite des entités fédérées. Un montant de 50 millions d'euros avait ainsi été attribué à la restauration et la modernisation du centre de sports et de vacances de Worriken. Le ministre-président germanophone Oliver Paasch et le bourgmestre de Bütgenbach, Daniel Franzen, ont fait le point mercredi sur l'évolution du projet. "Un travail de fond et différentes études sont réalisés", a souligné le ministre-président, qui ajoute que les travaux devraient débuter en 2026 pour se terminer en 2030. Un nouveau hall de sports ainsi qu'une nouvelle piscine seront construits, tandis que les logements de vacances seront modernisés. Si les autorités constatent une certaine inquiétude de la population et des associations locales quant à l'avenir et la future occupation des locaux de Worriken, le ministre-président a tenu à rassurer. "Ce projet ne peut pas être réalisé sans le soutien de la population et des associations. Chacun aura sa place. Dans la conception du projet, nous tenons compte des besoins des différentes associations locales", a-t-il déclaré. Actuellement, le centre de Worriken accueille entre 70.000 et 80.000 visiteurs par an, soit la population totale des neuf communes germanophones. La moitié des visiteurs sont des touristes ou des vacanciers. (Belga)