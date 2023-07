Enquête pour corruption au Parlement européen - Marie Arena a fait l'objet d'une visite domiciliaire

"J'ai été appelée ce jour pour être présente à mon domicile à la suite de la visite du juge d'instruction dans le cadre de l'enquête sur le Qatargate", a annoncé la députée à Belga, via son avocate Me Michèle Hirsch. "J'avais d'ailleurs signalé à la juge d'instruction que je me tenais à sa disposition. Je suis convaincue que l'enquête confirmera que je ne suis impliquée en aucune manière dans ce dossier. Je serai probablement entendue dans les semaines à venir, après les vacances", a-t-elle ajouté. Le parquet fédéral belge enquête depuis plusieurs mois sur des tentatives du Qatar et du Maroc d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen. Les deux pays auraient tenté d'influencer les décisions et les résolutions du Parlement européen par l'intermédiaire de l'ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri et de son organisation à but non lucratif Fight Impunity. Plusieurs personnes sont inculpées, parmi lesquelles Pier Antonio Panzeri, qui a obtenu le statut de repenti, mais aussi son bras droit Francesco Giorgi, la compagne de celui et ex-vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili, le lobbyiste Nicolo Figa-Talamanca et l'eurodéputé belge Marc Tarabella. Le nom de Marie Arena a été cité à plusieurs reprises dans cette affaire, étant donné les liens de l'eurodéputée avec Pier Antonio Panzeri. (Belga)