Fuite de pétrole de 400 km2 dans le golfe du Mexique

La fuite, attestée par des images satellite d'après les ONG, a commencé vers le 4 juillet, ont-elles déclaré dans un communiqué critiquant "l'opacité complète" des autorités autour de cette fuite de pétrole. La société d'Etat Pemex a reconnu plus tard dans la journée mardi une fuite, portant sur un "volume d'hydrocarbures" qui est "minime". "La plupart du volume répandu a été récupéré de manière immédiate", a ajouté Pemex dans son communiqué. Pemex a dénoncé "l'estimation de mauvaise foi" des ONG": "Pour qu'elle soit vraie, il aurait fallu que se répandent plus d'un million et demi de barils de pétrole". Pemex n'a cependant pas mentionné les images satellitaires que les associations ont diffusées. Les ONG ont pointé une augmentation de la fréquence des accidents de 152% ces deux dernières années. Fleuron industriel de la souveraineté nationale, Pemex traîne une dette de 107,4 milliards de dollars. (Belga)