Intempéries - Pakistan: 11 ouvriers tués dans l'effondrement d'un mur après de fortes pluies

Les hommes ont été écrasés pendant leur sommeil sous leurs tentes, installées à proximité d'un pont à la construction duquel ils travaillaient. "Jusqu'à présent, les corps de 11 ouvriers morts ont été retrouvés et cinq ont été blessés dans l'incident", a déclaré à l'AFP une responsable administrative locale, Nehel Hafeez. "L'incident a eu lieu vers 06h20 (03h20 heure belge) ce matin après les fortes pluies de la nuit dernière", a-t-elle ajouté. La police a confirmé ce bilan. Au moins 60 personnes sont mortes au Pakistan dans des inondations, des effondrements d'immeubles, des glissements de terrain et autres incidents provoqués par les pluies de mousson depuis fin juin. Le Pakistan tente de se remettre des inondations dévastatrices qui ont submergé près d'un tiers de son territoire en 2022, affectant plus de 33 millions de personnes et faisant plus de 1.700 morts. La mousson, qui dure habituellement de juin à septembre, est essentielle pour l'irrigation des plantations et pour reconstituer les ressources en eau de l'Asie du Sud, à laquelle elle apporte de 70 à 80% de ses précipitations annuelles. Elle est vitale pour l'agriculture et la sécurité alimentaire de cette région pauvre, qui compte à elle seule environ deux milliards d'habitants. Mais elle apporte aussi chaque année son lot de drames et destructions. (Belga)