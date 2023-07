Invasion de l'Ukraine - Incendie sur un terrain militaire en Crimée, évacuation de "plus de 2.000 personnes"

"L'évacuation temporaire des habitants de quatre localités adjacentes au terrain militaire dans le district de Kirov est prévue. Ce sont plus de 2.000 personnes", a indiqué sur Telegram le gouverneur Sergueï Aksinov. Deux médias russes en ligne, Mash et Baza, proches des services de sécurité russes, ont signalé que des détonations étaient audibles dans la zone depuis plus de deux heures. Selon Mash, un dépôt de munitions est en feu. Les autorités russes, notamment l'armée, n'ont pas confirmé l'explosion de munitions, ni évoqué pour l'heure de possibles causes de l'incendie. Selon le président du parlement de Crimée Vladimir Konstantinov, cité par l'agence de presse russe Ria Novosti, les habitants évacués ne pourront pas rentrer chez eux avant deux ou trois jours, une fois l'incendie éteint. Tous les services compétents sont à pied d'œuvre et un centre de coordination a été mis en place, a communiqué Sergueï Aksionov. Lundi, le pont de Kertch, importante infrastructure routière et ferroviaire reliant la péninsule annexée à la Russie, a été frappé par une attaque ukrainienne qui l'a endommagé pour la deuxième fois en dix mois. (Belga)