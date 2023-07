Jupiler Pro League - Charleroi battu à Reims, le Club Bruges plante 22 buts en préparation

En déplacement à Reims, Charleroi a été mené 2-0 au repos par l'équipe dirigée par Will Still après des buts d'Oumar Diakité et Marshall Munetsi. Après la pause, Charleroi a réduit le score grâce à Nikola Stulic mais Reims, avec Thomas Foket et Thibault De Smet, a inscrit un troisième but via Anto Sekongo. Le Club Bruges, de son côté, a étrillé le KFC Heist, pensionnaire de deuxième provinciale, avec un score de 0-22. Roman Yaremchuk a planté six buts, Igor Thiago, Andreas Skov Olsen, et Roméo Vermant ont chacun inscrit un triplé. Maxim De Cuyper, Tajon Buchanan, Hans Vanaken, Kyriani Sabbe, Denis Odoi, Cisse Sandra et Shion Homma ont également trouvé le chemin des filets. Saint-Trond s'est lui imposé 1-3 sur le terrain du Lierse. Ryotaro Ito, auteur d'un doublé, et Oleksandr Filippov ont inscrit les buts de la victoire pour les Trudonnaires. En début de journée, Oud-Heverlee Louvain s'est incliné 4-2 sur le terrain de Leicester dans une rencontre jouée en trois mi-temps de 45 minutes. Ezechiel Banzuzi et Brandon Nsingi ont trouvé le chemin des filets pour les Louvanistes tandis que Dennis Praet a inscrit le deuxième but des 'Foxes'. Wout Faes et Timothy Castagne ont aussi participé à la rencontre du côté de Leicester. (Belga)