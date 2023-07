Jupiler Pro League - Le RWDM annonce l'arrivée du Japonais Shuto Abe du Tokyo FC

Shuto Abe a accumulé 137 matches pour l'équipe première du FC Tokyo (12 buts, 14 assists) et a joué dans 16 des 21 matches de la saison du championnat japonais qui a démarré, inscrivant 2 buts et donnant 3 passes décisives. C'est la première fois que le joueur tokyoïte va quitter son Japon natal et découvrir le football européen. "Je suis excité à l'idée de jouer devant le public molenbeekois. Je vais tout faire pour disputer un maximum de matchs et apporter une plus-value à l'équipe", a exprimé Abe dans le communiqué du club. Shuto Abe est le 4e joueur recruté par le RWDM cet été après le portier Guillaume Hubert d'Ostende, le défenseur brésilien Abner de Farense au Portugal, et le milieu de terrain Pierre Dwomoh prêté par l'Antwerp. Le club a également transféré définitivement Alexis De Sart, qui était prêté par l'Antwerp la saison dernière. Le RWDM, fraîchement promu en Jupiler Pro League, débutera la saison le 29 juillet par un match à domicile contre Genk. (Belga)