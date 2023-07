Jupiler Pro League - Le Standard prolonge le contrat de Sacha Bansé jusqu'en 2026

Bansé, 22 ans, a rejoint le Standard durant l'été 2022 en provenance du centre de formation de La Gantoise. La saison dernière, il a joué 30 rencontres avec le SL16 FC, les U23 du Standard, en Challenger Pro League, inscrivant un but. Début juin, il a fait ses débuts en équipe première lors du déplacement du Standard à La Gantoise lors de la dernière journée des Europe Playoffs. "Depuis la reprise, il a effectué la préparation avec nos pros et renouvelle aujourd'hui sa confiance envers notre club et notre projet en prolongeant l'aventure avec les Rouches. Notre club le félicite pour ce nouveau contrat et lui souhaite le meilleur sous nos couleurs", a précisé le Standard dans son communiqué. (Belga)