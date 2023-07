La fédé internationale de gymnastique ouvre la porte en 2024 aux Russes et Bélarusses

Il s'agit d'athlètes individuels en participation neutre et non d'équipes et moyennant des conditions strictes, insiste la FIG. Les gymnastes concernés doivent introduire une demande auprès de la fédération internationale de gymnastique. Cela signifie aussi que les gymnastes russes et bélarusses ne peuvent encore concourir cette année, et notamment aux championnats du monde à Anvers du 30 septembre au 8 octobre., mais ils pourront prendre part aux compétitions qualificatives pour les JO 2024 à Paris. (Belga)