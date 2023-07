Le Limbourg prolonge l'interdiction de pompage d'eau en raison de la sécheresse

La période de sécheresse qui dure depuis la mi-mai a provoqué une diminution du niveau des nappes phréatiques et des niveaux d'eau. Les récentes périodes de précipitations avec un caractère plutôt irrégulier n'ont pas d'impact substantiel sur la situation des cours d'eau non navigables. Les autorités limbourgeoises compétentes ont constaté que les seuils des indicateurs de sécheresse ont été dépassés en plusieurs endroits de la province. Le Limbourg, comparé aux autres provinces, regroupe plusieurs petits ruisseaux écologiquement très vulnérables qui font déjà l'objet d'une interdiction permanente. En raison de la sécheresse actuelle, les débits et les niveaux sont déjà tombés en dessous des seuils écologiques dans un grand nombre d'endroits et devraient continuer à baisser dans les semaines à venir. Une exception est cependant prévue pour les prélèvements effectués à l'aide de pompes de pâturage pour fournir de l'eau au bétail ou pour les services d'urgence qui ont besoin d'eau pour une intervention lorsqu'il n'y a pas d'alternative. La province du Limbourg signale également qu'il n'y a actuellement aucun problème d'approvisionnement en eau du robinet. (Belga)