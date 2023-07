Les Belges à l'étranger - Le RB Salzbourg prête Ignace Van der Brempt à Hambourg, en deuxième division allemande

L'Anversois était arrivé à Salzbourg en janvier 2022 en provenance du Club de Bruges, avec un contrat jusqu'en 2026. En une saison et demie, Van der Brempt a joué 24 fois, pour 1 but. Le joueur de 21 ans peine à se bâtir une place dans le onze de base, et s'en va donc chercher du temps de jeu en Allemagne, auprès du club historique d'Hambourg. Ignace Van der Brempt s'est montré enthousiaste à l'idée de la signature. "Je veux aider l'équipe à atteindre ses objectifs", a-t-il expliqué dans le communiqué du club. "Les supporters soutiennent l'équipe avec assiduité, cela augmente ma motivation et l'envie de commencer." Van der Brempt a disputé l'Euro U21 avec les Diablotins le mois dernier, en Géorgie et en Roumanie. La Belgique n'avait pas réussi à passer la phase de groupe, et le défenseur n'a disputé que 9 minutes du deuxième match de groupe contre la Géorgie (2-2). (Belga)