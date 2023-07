Les clubs Belges en Coupe CEV et en Coupe Challenge fixés sur leur sort

En 32es de finale (aller: 24-26 octobre, retour 31 octobre-2 novembre), Gand recevra d'abord les Tchèques de Kladno. Menin accueillera lui à l'aller les Ukrainiens de Horodok. Louvain entre en lice lui en 16es de finale (21-23 novembre pour l'aller et 28-30 novembre pour le retour) et jouera contre un club éliminé des tours précédents en Ligue des Champions. Les Louvanistes recevront au match retour. Chez les dames, en 16es de finale (aller: 7-9 novembre, retour: 14-16 novembre) VDK Gand sera opposé à un club éliminé de la Ligue des Champions. Les Gantoises recevront d'abord. Oudegem affrontera les Portugais de Porto et jouera le premier match à domicile En Coupe Challenge, deux clubs belges sont aussi engagés, chez les dames, au premier tour (32es de finale). Bevo Roulers jouera contre les Néerlandaises de Sliedrecht les 10-12 et 17-19 octobre. Les Flandriennes recevront pour le match retour. Charleroi a hérité des Serbes d'Obrenovac les 10-12 octobre pour l'aller, les 17-19 octobre pour le retour en terre carolo (Belga)