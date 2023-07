Ligue 1 - Benjamin Mendy signe au FC Lorient cinq jours après avoir été intégralement acquitté

Le 14 juillet dernier, Benjamin Mendy a été acquitté par la justice britannique de l'intégralité des accusations qui pesaient contre lui après avoir été déclaré non-coupable de viol et tentative de viol, à l'issue d'un deuxième procès. Il était rejugé depuis la fin juin pour deux accusations pour lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict à l'issue du premier procès en janvier dernier. Benjamin Mendy avait été incarcéré fin août 2021 et avait passé plus de quatre mois en détention provisoire, avant d'être libéré début janvier 2022, et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son premier procès. Formé au Havre, révélé à Marseille et passé par Monaco une saison, Benjamin Mendy était devenu le défenseur le plus cher de l'histoire en 2017 quand les Citizens avaient déboursé 52 millions de livres (61,4 millions d'euros au cours actuel) pour s'attacher ses services. Il a également accumulé 10 présences chez les Bleus, avec qui il a remporté la Coupe du monde 2018. Il va essayer de se relancer auprès du FC Lorient, qui reste sur une saison très positive en Ligue 1. Les Merlus ont terminé à la 10e place du championant. (Belga)