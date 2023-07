Météo - Quelques degrés en moins et quelques gouttes en plus

L'après­-midi, le temps deviendra sec au littoral avec de plus larges éclaircies. Les maxima oscilleront entre 19°C en Hautes­ Fagnes ainsi qu'en bord de mer, 22°C dans le centre et 24°C en Lorraine belge. Le vent de secteur ouest sera soutenu, modéré dans l'intérieur des terres et parfois assez fort à la mer. La nuit prochaine, la nébulosité sera d'abord variable et quelques faibles averses pourront encore traîner ici et là, excepté peut­-être sur l'extrême sud du pays. Ensuite, des champs de nuages bas se formeront avec, par endroits, la possibilité de brouillard. Sur l'extrême sud du pays, le ciel devrait rester plus étoilé. Les minima varieront entre 9 et 15°C sous un vent faible de sud-ouest ou de direction variable. Cette météo variable alternant périodes nuageuses, éclaircies et averses devrait se poursuivre jeudi et les jours suivants. (Belga)